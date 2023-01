Messina-Avellino 2-0, D'Angelo: "Non meritavamo il ko. Ora testa al Latina" Il commento del centrocampista biancoverde dopo la sconfitta contro i siciliani

Arriva la prima sconfitta del 2023 per l'Avellino. Casarini e compagni, dopo i due pareggi maturati rispettivamente contro Gelbison e Monopoli, cadono contro il Messina. Il match, valido per la quarta giornata di ritorno nel girone C di Serie C, è terminato con il risultato finale di 2-0, per effetto della doppietta di Balde. I biancoverdi non subivano una sconfitta dallo scorso 20 novembre, il ko contro il Picerno. Domenica, ad attenderli, c'è la sfida casalinga contro il Latina.

Il centrocampista: "Campo pesantissimo. Pizzico di sfortuna"

“É una sconfitta immeritata, abbiammo giocato un grande primo tempo. Ci sono state cinque o sei occasioni in cui non siamo stati bravi a buttarla dentro. Oltre questo e al pizzico di sfortuna, è stato molto bravo il portiere Fumagalli. Abbiamo subito il gol non appena è stato commesso il primo errore. - ha spiegato il centrocampista dei lupi, Sonny D'Angelo - Il secondo gol, invece, è arrivato su una serie di rimpalli e Balde si è ritrovato la sfera sui piedi. Ora bisogna solo continuare a lavorare, in particolare anche sul cinismo. Personalmente mi sentivo abbastanza bene, piano piano tornerò in una condizione ottimale. Inoltre, il campo era davvero pesantissimo. I tifosi? Ci sta che siano andati via arrabbiati, si tratta comunque di un brutto ko, ma sono contento per il primo tempo. Testa al Latina in cui servirà una vittoria per tutti".