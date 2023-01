Avellino: cambia l'orario di un match, ecco quando si gioca Ripartenza al "Partenio-Lombardi" per i biancoverdi

La gara Potenza-Avellino, valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica 1° febbraio allo stadio "Alfredo Viviani" si giocherà alle 14.30 e non più alle 20.30 come iniziamente fissato dalla Lega Pro. Doppio appuntamento, quindi, alle 14.30 per l'Avellino. Domenica la squadra biancoverde affronterà il Latina al "Partenio-Lombardi" per poi preparare la trasferta in terra lucana.

Terapie e differenziato per Aya, Dall'Oglio, Matera e Pane

Ripresa della preparazione per i lupi al "Partenio-Lombardi": riscaldamento prima del lavoro tecnico-tattico e chiusura con partitella finale. Ramzi Aya, Jacopo Dall’Oglio, Antonio Matera e Pasquale Pane hanno svolto terapie prima di sviluppare un allenamento differenziato sul sintetico dell'impianto sportivo irpino.