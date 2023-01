L'arbitro di Avellino-Latina: c'è un precedente in stagione Le designazioni per il ventiquattresimo turno del girone C di Serie C

La gara Avellino-Latina, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica (ore 14.30) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini coadiuvato dagli assistenti, Antonino Junior Palla della sezione di Catania e Matteo Taverna della sezione di Bergamo, e con Marco Emmanuel della sezione di Pisa quarto ufficiale.

Zanotti ha diretto Avellino-Andria di Coppa Italia

Zanotti ha già arbitrato un match dell'Avellino in stagione, l'1-0 sulla Fidelis Andria con la rete decisiva di Gianmaria Zanandrea nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. È l'unico precedente con i lupi. Due, invece, in Serie D per il Latina: vittorie per 2-0 sul Castiadas e per 4-0 sul Ladispoli.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Messina - Catanzaro: Nicolini

A. Cerignola - Monopoli: Arena

Avellino - Latina: Zanotti

Crotone - Potenza: Scatena

Pescara - Foggia: Perri

Picerno - F. Andria: Luongo

Taranto - Gelbison: Cavaliere

Turris - Giugliano: Angelucci

V. Francavilla - Monterosi: Gigliotti

Viterbese - J. Stabia: Giordano