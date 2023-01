Avellino-Latina: Rastelli ritrova un difensore, 3 pedine restano in dubbio Domenica (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi" la sfida contro i pontini per i lupi

Ramzi Aya ha ripreso ad allenarsi regolamente in gruppo: Massimo Rastelli ritrova una pedina verso la gara contro il Latina, in programma domenica (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi". In mattinata l'Avellino ha sviluppato lavoro tecnico-tattico in campo prima di una sessione in palestra. Nel pomeriggio i biancoverdi hanno sostenuto esercitazioni tattiche specifiche e partitella conclusiva.

Differenziato e terapie per Dall'Oglio, Matera e Pane

Torna Aya, ma Jacopo Dall'Oglio, Antonio Matera e Pasquale Pane hanno svolto lavoro diffenziato, ma legato al ciclo di terapie che prosegue per i tre calciatori. I due centrocampisti e l'estremo difensore restano, quindi, in dubbio per la sfida di domenica contro i pontini.