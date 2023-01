Vivarini: "Io praticamente ad Avellino? Il calcio va così. È il destino..." Nell'ottobre 2021 era fatta per l'arrivo in Irpinia. Il commento del tecnico su Marconi e Tounkara

Vincenzo Vivarini è intervenuto telefonicamente nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16). Il tecnico del Catanzaro da record nel girone C si è espresso così sul cammino della sua squadra. "Tutto è iniziato l'anno scorso, quando sono arrivato, ma anche in precedenza la società si era mossa bene sul mercato. - ha spiegato l'allenatore dei giallorossi - A me è toccato ridefinire la situazione, ma quando sono arrivato avevo in mente un progetto tecnico ben preciso e coincideva con i calciatori che avevo a disposizione. Da lì abbiamo iniziato a ridefinire alcuni aspetti inserendo altre pedine giuste. Ci vogliono giocatori di qualità per fare risultati in questo girone. L'anno scorso siamo andati molto bene. Non meritavamo di uscire con il Padova e ci sono compattati ulteriormente e il mercato estivo ci ha reso ulteriormente competitivi".

Il tecnico era ormai ad Avellino, poi la decisione di confermare Braglia

"Il calcio va così, purtroppo in Italia. Lo dico da anni. Vorrei più programmazione da parte dei dirigenti, un po' più di lavoro sul progetto tecnico, invece si vive un po' troppo alla giornata. - ha aggiunto Vivarini - Queste cose sono successe l'anno scorso e sono cose che in Italia capitano spesso. Il destino è questo: è andata così, sicuramente si poteva fare bene anche ad Avellino".

Al "Partenio-Lombardi" il 2-2 contro i lupi

"Siamo molto propositivi e giochiamo contro tutti gli avversari costruendo diverse soluzioni. Manchiamo a volte nella furbizia e nel gioco sporco che occorre nel girone C. Ad Avellino eravamo avanti di due gol e potevamo essere più scaltri nel conquistare i 3 punti. Ma parliamo di due pareggi, ad Avellino e a Cerignola, che ci potevano anche stare. Non si può vincere sempre".

L'Avellino ha ingaggiato Tounkara e attende Marconi

"Credo che gli acquisti fatti siano in prospettiva. Almeno questo mi piace pensare: due ottimi attaccanti e una piazza come Avellino non deve vivere alla giornata, ma deve essere brava a mettere un tassello alla volta per essere molto competitivi in campionato e in futuro. Deve fare quanto fatto da noi in passato per la prospettiva playoff o per l'anno successivo. Penso che sia questo il cammino intrapreso dall'Avellino con due attaccanti che si faranno apprezzare".