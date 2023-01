Avellino-Crotone: analisi dei rischi da parte del Viminale Approfondimento dell'ONMS sul match del 6 febbraio e invito a non aprire la prevendita biglietti

La gara Avellino-Crotone, in programma lunedì 6 febbraio (ore 20.30) allo stadio "Partenio-Lombardi" è sotto la lente di ingrandimento del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Al momento risulta sospeso il giudizio sul match tra gli irpini e i pitagorici, al pari di altre quattro gare: sarà approfondita l'analisi del rischio connesso alla gara e il Viminale ha invitato la Lega Pro a interessare le società per non aprire la vendita dei biglietti.

La decisione per Avellino-Latina

Per la gara di domenica, Avellino-Latina, caratterizzato da profili di rischio, è stata suggerita l'adozione, in sede di GOS, della vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Latina esclusivamente per il settore ospiti, l'impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

La nota ufficiale dell'ONMS

"Per gli incontri di calcio, "Palermo - Reggina "(Serie B, in programma il 5 febbraio 2023), "Vastese - Avezzano" (Serie D, in programma il 5 febbraio 2023), "Matera - Cavese (Serie D, in programma il 5 febbraio 2023), "Avellino - Crotone" (Serie C, in programma il 6 febbraio 2023) e "Pistoiese - Prato" (Serie D, in programma l'8 febbraio 2023), l'Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alle gare e, nel comtepo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, si invitano la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi".

Clicca qui per l'atto ufficiale del Viminale