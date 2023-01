Avellino: Murano al Potenza, i dettagli del trasferimento Ritorno a casa per l'attaccante: 3 gol e 3 assist nelle 31 gare in biancoverde

È ufficiale la cessione in prestito di Jacopo Murano al Potenza. L'Avellino ha reso noto l'accordo con il club lucano e l'attaccante ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Ritorno a casa e rientro al Potenza per Murano, che aveva già giocato in rossoblu nelle stagioni 2013/2014 e 2019/2020.

Mercoledì c'è Potenza-Avellino

Dopo 3 gol e 3 assist in 31 presenze in biancoverde prove di ripartenza per la punta: Murano potrebbe, quindi, essere già avversario dei lupi tra pochi giorni, nel turno infrasettimanale in programma mercoledì primo febbraio (ore 14.30) al "Viviani".

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto al Potenza Calcio, a titolo temporaneo, il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Jacopo Murano. - si legge nella nota della società irpina - Il club augura all’attaccante un buon prosieguo di stagione".