Avellino, tre biancoverdi verso il forfait contro il Latina Domenica (ore 14.30) la gara contro i pontini allo stadio "Partenio-Lombardi"

Passano i giorni e in tre restano praticamente ai box con terapie e lavoro specifico, ma lontano dal gruppo. Jacopo Dall'Oglio, Antonio Matera e Pasquale Pane sono destinati al forfait per la sfida di domenica (ore 14.30) con l'Avellino che affronterà il Latina al "Partenio-Lombardi". Defezioni in mediana e la conferma di Richard Marcone tra i pali: ecco la prospettiva per Massimo Rastelli verso la gara con i pontini.

Tattica e partitella finale

I biancoverdi hanno sostenuto una seduta pomeridiana: esercitazioni tattiche specifiche con consueta partitella per chiudere la sessione di allenamento. Per domani, nel pomeriggio, a partire dalle 15, è fissata l'ulteriore seduta con la rifinitura in programma sabato, alle 11.