Avellino-Marconi: novità di mercato per il Sudtirol, l'incastro Domani (ore 14) la sfida tra i bolzanini e la Reggina. Attesa per i convocati di Bisoli

Resta la grande attesa nell'ambiente irpino per la trattativa tra l'Avellino e Michele Marconi, con l'intesa praticamente raggiunta tra i biancoverdi e l'attaccante, ma che vede il Sudtirol restia a cedere il nativo di Follonica, almeno per ora. Tanto passa per le dinamiche di mercato con i bolzanini che domani (ore 14) scenderanno in campo al "Druso" contro la Reggina per uno dei match più importanti della ventiduesima giornata in Serie B.

Domani la sfida tra i bolzanini e la Reggina

Marconi aveva vissuto la prima parte di stagione con più ombre che luci, ma proprio nello scorso weekend è stato protagonista con l'assist per Fabian Tait nell'1-0 Sudtirol contro il Venezia e, per numeri di formazione e non solo per aspetti tecnici, i biancorossi non possono cedere un attaccante alla vigilia di un turno di campionato. Per il tardo pomeriggio è atteso l'elenco dei convocati e a meno di clamorose sorprese il nome di Marconi ci sarà.

Rumors: Esposito al Bari, Salcedo al Sudtirol...

È spuntata, però, con forza una trattativa, anche in stato avanzato, che porterebbe Sebastiano Esposito, rientrante dall'Anderlecht, in prestito dall'Inter al Bari, ed Eddie Salcedo, altro attaccante di proprietà della società nerazzurra e a Bari dall'estate scorsa, pronto a una nuova avventura con il trasferimento dal club pugliese al Sudtirol. L'incastro di mercato garantirebbe margine, finalmente, in chiave Avellino, in forza dell'ok di Marconi e del suo entourage al ritorno in Serie C con ruolo di leader nella missione playoff per i lupi.