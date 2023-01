Avellino-Latina: Rastelli recupera un centrocampista Serie C: domenica (ore 14.30) la gara contro i pontini per i biancoverdi

Antonio Matera si è allenato in gruppo nel pomeriggio verso la sfida che vedrà l'Avellino affrontare il Latina, in programma domenica (ore 14.30) allo stadio "Partenio-Lombardi": accelerazione per il centrocampista e buone notizie, quindi, per Massimo Rastelli che recupera uno dei due mediani che vivevano in dubbio la settimana che porta alla gara contro i pontini. Jacopo Dall'Oglio resta, invece, limitato al lavoro differenziato e al ciclo di terapie al pari di Pasquale Pane.

Seduta pomeridiana, domani la rifinitura

I biancoverdi hanno sostenuto un'unica seduta di allenamento nel pomeriggio sul sintetico del "Partenio-Lombardi". Dopo una fase di riscaldamento in avvio della sessione è stato effettuato un lavoro di pre-rifinitura con esercitazioni tattiche. Chiusura con la consueta partitella. Domani, a partire, sarà rifinitura nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari con la conferenza stampa pre-gara di Rastelli fissata per le 12.45.