Avellino-Latina, Rastelli: "Gara difficile ma ora dobbiamo accelerare" Sul mercato: "Aspettiamo il 31 ma gli innesti ci consentono di alzare il livello"

In vista del match tra Avellino e Latina, previsto per domani alle ore 14.30 e valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida contro i pontini.

Sulla sfida contro il Latina”: “Affrontiamo una gara difficile contro un ottimo avversario, molto organizzato e molto aggressivo che ha delle individualità e delle qualità dal punto di vista tecnico non trascurabili. Vorremmo portare a casa la prima vittoria di questo 2023 perchè penso che sia arrivato il momento di accelerare”.

Sulle convocazioni: “Non saranno della partita Pane, Dall’Oglio e Zanandrea. Abbiamo recuperato soltanto Matera di quelli che erano fuori, Pasquale rientrerà a giorni e per Dall’Oglio navighiamo un pò a vista valutando i miglioramenti quotidianamente”.

Sul mercato: “Una valutazione finale la possiamo fare dopo il 31 gennaio. Sono arrivati giocatori che hanno quelle caratteristiche e quelle qualità che ci permetteranno di alzare il livello”