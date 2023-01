Avellino: Micovschi alla Fidelis Andria, i dettagli dell'accordo Il romeno terminerà la stagione 2022/2023 con la maglia biancazzurra: il comunicato del club

Claudiu Micovschi saluta Avellino e terminerà il campionato in prestito alla Fidelis Andria: ecco l'annuncio della società irpina per la cessione, a titolo temporaneo, del jolly offensivo romeno, che sarà avversario dei lupi nella seconda parte della stagione (Fidelis Andria - Avellino è in programma nel weekend del 16 aprile).

La stagione fin qui per il romeno

Per Micovschi sono state solo 7 le presenze in biancoverde nel corso della prima parte dell'annata sportiva 2022/2023: l'ultima da titolare negli ottavi di Coppa Italia di Serie C a Catanzaro il 16 novembre scorso dopo gli 30 minuti nel match perso in campionato contro il Giugliano con il "Partenio-Lombardi" a porte chiuse.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla Fidelis Andria 2018, a titolo temporaneo, il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Claudiu Micovschi. - si legge nella nota del club biancoverde - Il club augura al centrocampista un buon prosieguo di stagione".