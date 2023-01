Avellino, c'è il Potenza nel mirino. Rastelli ritrova Pane Ancora differenziato e terapie per Dall'Oglio e Zanandrea

La squadra ha ripreso ad allenarsi questa mattina presso lo stadio Partenio – Lombardi. I calciatori che hanno giocato contro il Latina hanno svolto un leggero lavoro defaticante. Allenamento completo, invece, per coloro i quali non sono stati impiegati nella gara di campionato ed anche per quelli che sono scesi in campo con minutaggio parziale.

Pasquale Pane è ritornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.

Jacopo Dall’Oglio e Gianmaria Zanandrea hanno continuato il programma di lavoro differenziato e terapie.