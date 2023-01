Avellino: missione playoff con Marconi. Ultime ore da porte girevoli... Alle 20 la chiusura della sessione invernale di calciomercato. Un solo ingresso, ma anche altro...

L'ulteriore accelerazione è arrivata: Michele Marconi è, di fatto, un nuovo calciatore dell'Avellino. All'accordo già raggiunto con l'attaccante si lega l'ok del Sudtirol all'operazione. I bolzanini hanno inserito Moustapha Cissé al reparto offensivo ed ecco il via libera tanto atteso per Marconi in biancoverde.

L'obiettivo di inserirlo subito tra i convocati

La punta di Follonica, classe '87, raggiungerà l'Irpinia nelle prossime ore e l'obiettivo dell'Avellino è quello di metterlo subito a disposizione di Massimo Rastelli. I lupi scenderanno in campo domani, mercoledì, al "Partenio-Lombardi" (calcio d'inizio alle 14.30) per affrontare il Potenza nel turno infrasettimanale del girone C. La ventiquattresima giornata è terminata con la vittoria del Monopoli a Cerignola (1-3). Ora l'Avellino è fuori dalla zona playoff.

Marconi in entrata, Gambale e Aya nei rumors in uscita

Quello relativo a Marconi non dovrebbe essere l'unico annuncio da parte dell'Avellino. Potrebbe proseguire anche la serie di ufficialità sul fronte cessioni. Per un attaccante in entrata ce n'è uno in uscita: Diego Gambale. Ci sono il Latina e il Taranto sulla punta capitolina. Inoltre, occhio alla posizione di Ramzi Aya: ci sarebbe il Cesena sul difensore. Alle 20 sarà chiusura delle operazioni per la sessione invernale.