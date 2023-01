Avellino, ufficiale Marconi: i dettagli del contratto e del numero di maglia Arrivo in mattinata per l'attaccante, colpo per il reparto offensivo biancoverde

Ora è anche ufficiale: Michele Marconi è un nuovo calciatore dell'Avellino. L'attaccante ha raggiunto l'Irpinia in mattinata e si è legato al club biancoverde con un contratto fino al 30 giugno 2025. Marconi sarà a disposizione di Massimo Rastelli per la gara di domani a Potenza e ha scelto il numero 31 per la nuova avventura.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal F.C. Sudtirol, le prestazioni sportive del calciatore Michele Marconi. - si legge nella nota dell'US Avellino - Nato a Massa Marittima il 13 maggio 1989 l’attaccante toscano è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, club con cui ha esordito tra i professionisti in serie A nella stagione 2007/2008. In carriera ha poi indossato le maglie di Grosseto, Lumezzane, Lecco, Pavia, Pergolettese, Spal, Venezia, Alessandria, Pisa e Sudtirol. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 424 presenze nelle quali ha messo a segno 110 gol. Marconi ha scelto la maglia numero 31 e sarà a disposizione per la trasferta di Potenza".

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912