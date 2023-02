Le probabili formazioni e l'arbitro di Potenza-Avellino: Marconi jolly Un precedente in stagione con i lupi per il direttore di gara del match in programma alle 14.30

Alle 14.30 sarà ritorno in campo subito dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato. L'Avellino ha la sua nuova prima punta, Michele Marconi, e il calendario pone subito la sfida contro un ex, ancora con il cartellino di proprietà dei biancoverdi, Jacopo Murano, ripartito con forza in maglia Potenza, protagonista nel buonissimo punto ottenuto a Crotone dai lucani.

La probabile formazione biancoverde

Rosa rivoluzionata anche nelle ultime ore e occhio, quindi, a nuove soluzioni tattiche per i lupi, ma l'undici dovrebbe essere strutturato con la conferma del 4-3-3 con Marcone tra i pali (Pane recuperato, ma in panchina). Appare tutto pronto l'esordio di Benedetti in virtù dell'assenza di Auriletto per squalifica e di Aya per infortunio. Prosegue l'alternanza Ricciardi-Rizzo con il primo favorito per la gara di Potenza e con Tito sulla corsia sinistra. A centrocampo il trio Maisto-Casarini-Mazzocco con Marconi jolly immediato: dovrebbe essere schierato sin dal primo minuto al "Viviani" al centro dell'attacco con Russo e Trotta esterni offensivi.

Ubaldi arbitro al "Viviani"

Potenza-Avellino sarà diretta da Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti, Alessandro Parisi della sezione di Bari e Michele Rispoli della sezione di Locri, con Giuseppe Mucera della sezione di Palermo quarto ufficiale. C'è un precedente con Ubaldi arbitro: in stagione il pari (0-0) tra l'Avellino e la Gelbison.