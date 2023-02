Avellino-Crotone, oggi pomeriggio parte la prevendita ai botteghini Con i calabresi si gioca lunedì 6 febbraio alle 20.30

Partirà questo pomeriggio, giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 15.00 la prevendita in vista della ventiseiesima giornata del campionato di Serie C, Girone C, tra Avellino e Crotone prevista per lunedì 6 febbraio alle ore 20.30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Come Acquistare i Biglietti

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

• giovedì 2 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

• da venerdì 3 febbraio a domenica 5 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19;

• lunedì 6 febbraio dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 ad inizio gara;

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Crotone, con l’aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale TicketOne (questo il link per visualizzare tutti punti vendita del circuito TicketOne: https://sport.ticketone.it/points-of-sale ).

Attive le prevendite web su www.sport.ticketone.it (si raccomanda di stampare il biglietto ricevuto in formato pdf via email).