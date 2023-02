Avellino: testa al Crotone, in due ancora ai box, novità per Sottini Lunedì (ore 20.30) la sfida contro la seconda forza del campionato al "Partenio-Lombardi"

Ripresa per l'Avellino al "Partenio-Lombardi" dopo la vittoria ottenuta a Potenza, preziosa per reinserirsi nella zona playoff con l'ultima piazza utile, la decima posizione, condivisa con il Latina a quota 33. Subito Michele Marconi protagonista: la punta ha firmato una doppietta nell'esordio in biancoverde determinando gli allunghi sui vantaggi siglati da Raffaele Russo e Simone Benedetti. Per l'Avellino ora c'è la sfida alla seconda forza del girone, il Crotone, reduce dalla vittoria ottenuta a Castellammare nei minuti finali: sarà posticipo del lunedì (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi".

Ecco come i lupi hanno ripreso la preparazione

La squadra si è divisa in due gruppi: chi è stato impiegato nella vittoria a Potenza ha svolto un leggero lavoro defaticante. L'altra parte della rosa ha sviluppato esercitazioni tecnico-tattiche chiudendo la seduta con la consueta partitella finale.

Differenziato per il difensore, Aya e Dall'Oglio ancora in recupero

Edoardo Sottini, l'ultimo acquisto dell'Avellino nella sessione invernale di calciomercato, svolgerà un lavoro differenziato nei primi giorni in biancoverde. Poi sarà definitivo ingresso nel gruppo irpino. Per Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio è proseguito, invece, il programma di lavoro differenziato e di terapie.