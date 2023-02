Avellino-Crotone: Rastelli non potrà contare su un attaccante Un centrocampista entra nell'elenco dei calciatori diffidati verso la gara con i pitagorici

Squalifica di un turno per Raffaele Russo. L'ammonizione, la quinta in stagione, rimediata in Potenza-Avellino, sfida aperta dal suo gol, costa una giornata di stop per l'attaccante, che non sarà a disposizione di Massimo Rastelli per la gara che vedrà l'Avellino impegnato contro il Crotone lunedì sera (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi". Dall'altra parte non ci sarà Giuseppe Cuomo per lo stesso motivo: quinta ammonizione rimediata nel match vinto dai rossoblu a Castellammare (1-2).

Il tecnico ritrova Auriletto

Quarto giallo stagionale per Federico Casarini, che entra, quindi, nell'elenco dei calciatori diffidati verso la sfida contro i pitagorici. In caso di nuova ammonizione scatterà lo stop come avvenuto per Russo dopo Potenza e come era accaduto ad Simone Auriletto contro il Latina. Il difensore ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione di Rastelli per il match di lunedì.