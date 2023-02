L'arbitro di Avellino-Crotone: un precedente in stagione e il bilancio Le designazioni per la venteiesima giornata del campionato di Serie C (girone C)

La gara Avellino-Crotone, valida per la ventiseiesima giornata di Serie C (girone C) e in programma lunedì (ore 20.30) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Matteo Centi della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti, Giuseppe Centrone della sezione di Molfetta e e Simone Biffi della sezione di Treviglio, con Luca De Angeli della sezione di Milano quarto ufficiale.

Un pari in stagione, irpini mai vincenti con l'umbro

Centi ha arbitrato in stagione 14 gare (2 nel girone A, 2 nel girone B, 5 nel girone C, 2 in Coppa Italia di Serie C, 2 in Primavera 1 e una in Coppa Italia Primavera). C'è un precedente nel campionato con i lupi: l'1-1 con l'Audace Cerignola nella gara giocata il 15 ottobre scorso (ottava giornata del girone C). Irpini mai vincenti con il fischietto umbro: ko in Coppa Italia di Serie D (Avellino-Nola 0-1 del 19 settembre 2018) e due pareggi (l'altro è Avellino-Picerno 1-1 del 20 novembre 2021).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

Messina - A. Cerignola: Perri

Avellino - Crotone: Centi

Catanzaro - F. Andria: Lovison

Foggia - Gelbison: Vingo

Pescara - Potenza: Calzavara

Picerno - Juve Stabia: Vergaro

Turris - Monterosi: Di Graci

V. Francavilla - Giugliano: Turrini

Viterbese - Monopoli: Scarpa