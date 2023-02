Avellino-Crotone: Casarini, Marconi, Tito e Trotta in gestione. Le ultime Seduta pomeridiana per i lupi verso la sfida con i pitagorici, in programma lunedì sera

Seduta pomeridiana per l'Avellino e Massimo Rastelli non ha lavorato con il gruppo al completo. Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio restano ai box e si avviano, quindi, a un nuovo forfait: conferma del differenziato e delle terapie per il difensore e per il centrocampista.

Sottini al lavoro con La Porta

Come sottolineato già nelle scorse ore dal club biancoverde, Edoardo Sottini, ultimo acquisto della società irpina nella sessione invernale di calciomercato, ha lavorato a parte con il responsabile performance dell'Avellino, Pietro La Porta, e proseguirà una tabella di marcia stilata dallo staff per essere poi inserito in gruppo.

Parte atletica solo a parte, non in gruppo

In 4 hanno, invece, hanno iniziato la seduta negli spogliatoi mentre sul sintetico del Partenio-Lombardi il resto della rosa lavorava già con esercitazioni tecnico-tattiche. Solo dopo, Federico Casarini, Michele Marconi, Marcello Trotta e Fabio Tito hanno raggiunto il terreno di gioco: pura gestione dopo lo sforzo prodotto a Potenza, in particolar modo da Marconi, reduce dal tour de force, il viaggio da Bolzano ad Avellino e la sola rifinitura svolta in gruppo prima del match vissuto subito da titolare al "Viviani".