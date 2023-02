Avellino-Crotone: due pedine tra differenziato e terapie, le ultime A -2 dal match del "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e i pitagorici, posticipo per il 26° turno

Unica seduta di allenamento per l'Avellino verso il posticipo del lunedì (ore 20.30) contro il Crotone al "Partenio-Lombardi". Agli ordini di Massimo Rastelli, reduce dalla lunga conferenza stampa mattutina in compagnia del direttore sporitvo, Enzo De Vito, i biancoverdi hanno sviluppato esercitazioni a tema sia tecnico che tattico con la classica partitella in famiglia che ha chiuso la sessione sul terreno di gioco dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Aya e Dall'Oglio verso un nuovo forfait

Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio hanno proseguito nel programma di allenamento differenziato con terapie per superare i problemi fisici che limitano il difensore e il centrocampista, destinati a un nuovo forfait. Edoardo Sottini si unirà al gruppo solo dopo la tabella di marcia stilata con il responsabile performance, Pietro La Porta.