Avellino-Crotone: le probabili formazioni, lupi per la continuità Possibili tre ex biancoverdi nell'undici dei pitagorici: le ultime

Alle 20.30 sarà calcio d'inizio per il posticipo della ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. L'Avellino affronterà il Crotone al "Partenio-Lombardi": obiettivo continuità per i lupi dopo la vittoria ottenuta a Potenza e i biancoverdi ripartiranno proprio dalla formazione presentata al "Viviani".

La probabile formazione biancoverde

Avellino con il classico 4-3-3, con Pane tra i pali e la linea difensiva composta da Rizzo, Benedetti, a segno all'esordio a Potenza, Moretti e Tito. A centrocampo ci saranno D'Angelo, Casarini e Matera con Maisto in panchina e in attacco il trio Trotta-Marconi-Kanoute con Di Gaudio, Tounkara e Gambale pronti all'ingresso a gara in corso.

Ospiti chiamati al nuovo -8 dal Catanzaro

Modulo speculare per i pitagorici con la possibilità di tre ex in campo, Dini tra i pali, Bove al centro della difesa e Tribuzzi esterno offensivo. Il Crotone punta forte sulla qualità di Chiricò e su Cernigoi, decisivo nella vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale a Castellammare, per tornare a -8 dal Catanzaro, vincente ieri sulla Fidelis Andria (4-0).