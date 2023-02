Avellino-Crotone 3-1, Rastelli: "Gran primo tempo, si è vinto con merito" Il tecnico biancoverde: "Dopo il mercato, la squadra si è rituffata nel campionato"

L'Avellino festeggia nel Monday Night contro il Crotone. Gli irpini, dopo il successo sul campo del Potenza (2-4), conquista tre punti fondamentali contro la formazione di mister Lerda. La gara, valida per la ventiseiesima giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 3-1. Per i biancoverdi, determinanti le reti degli acquisti del mercato invernale di Mazzocco e D'Angelo; Trotta, nel secondo tempo, mette un sigillo al risultato. L'unica rete a favore degli ospiti è stata firmata da Gomez su rigore. Gli uomini di mister Rastelli raggiungono la settima posizione in classifica con 36 punti, alla pari di Juve Stabia e Monopoli. L'Avellino tornerà nuovamente in campo domenica per la sfida contro l'Audace Cerignola.

Al termine della gara è il tecnico biancoverde Massimo Rastelli ad aver analizzato la prestazione dei suoi: “Questa partita l'abbiamo vinta nel primo tempo, che è stato molto bello per qualità e dal punto di vista realizzativo. Potevamo andare a riposo con maggiore vantaggio. Il Crotone, nel secondo tempo, ha cambiato interpreti e noi ci siamo abbassati, peccato anche per il gol subito che ci ha messo un po' di apprensione. Abbiamo portato a casa una vittoria meritata anche in virtù delle assenze dell'ultimo giorno”.

“Gli infortunati Matera e Di Gaudio? Non dovrebbe essere niente di preoccupante, ma capiremo l'entità dei fastidi nei prossimi giorni. Riguardo la prestazione di Ricciardi, anche lui ha bisogno di fiducia e di fare questo tipo di gare. A dimostrazione che solo giocando può migliorare e dare il suo contributo. Come lui anche Rizzo, sono due ragazzi che stanno imparando tanto e anche velocemente. I gol di Mazzocco e D'Angelo? Le reti me le aspetto da tutti. Per come prepariamo le gare tutti devono sentirsi partecipi”.

“Chiusa la parentesi mercato, la squadra si è rituffata nel campionato sapendo di aver migliorato l'organico. Abbiamo tutte le caratteristiche che a me piacciono e ne sono consapevoli anche i ragazzi. Abbiamo segnato sette gol in due gare, ma potevamo farne ancora di più, e questo dimostra che ciò che è stato preparato in questi mesi, con i nuovi interpreti emerge ancora di più”.