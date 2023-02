Avellino-Crotone 3-1, Lerda: "Non pensiamo al distacco con il Catanzaro" Le parole del tecnico dei pitagorici dopo il ko contro i biancoverdi

L'Avellino ferma il Crotone. Gli uomini del tecnico Rastelli s'impongono al “Partenio-Lombardi” e calano il tris contro i pitagorici. Il match, valido per il posticipo della ventiseiesima giornata nel girone C di Serie C, è terminato con il risultato di 3-1. La seconda della classe, dopo tredici risultati utili consecutivi, torna al ko: l'ultima risaliva allo scorso 6 novembre contro il Catanzaro (2-0).

Al termine del match contro i biancoverdi, ha parlato ai microfoni mister Franco Lerda: “L'Avellino ha fatto una battaglia nel primo tempo migliore della nostra e con agonismo ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo creato più situazioni rispetto a loro, ma è mancato il gol. Il valore in campo dell'Avellino non rispecchia la posizione in classifica. Distacco con il Catanzaro? Noi dobbiamo pensare a vincere la partita di sabato contro il Foggia, poi questi discorsi lasciano il tempo che trovano. Restano dodici partite da giocare e non inizierò ora a fare calcoli”.