Avellino-Crotone 3-1, D'Angelo: "Sempre bello segnare con questa maglia" Così l'autore del secondo centro a favore degli irpini

L'Avellino cala il tris contro il Crotone. Al “Partenio-Lombardi”, la gara è terminata con il risultato finale di 3-1. Per gli irpini, a segno Mazzocco, D'Angelo e Trotta; su rigore la rete di Gomez a favore dei pitagorici. Gli uomini di Rastelli raggiungono quota 36 punti in classifica, posizionandosi al settimo posto. Testa al match di domenica contro il Cerignola.

Al termine del match, è Sonny D'Angelo, autore del secondo gol a favore degli irpini, ad aver parlato ai microfoni: “Dopo averci provato cinque o sei volte, finalmente il primo gol è arrivato. Non potevo desiderare un giorno migliore essendo una gara così importante. La mia dedica è per Rizzo, che ha dovuto raggiungere la famiglia a seguito di un importante intervento della madre. Fortunatamente sta bene e noi lo aspettiamo. Tornando alla gara, siamo partiti bene. Marconi? È arrivato qui per dare una grossa mano, come noi tutti nuovi arrivati. Personalmente, serviva giocare per migliorare la mia condizione e posso dire di sentirmi abbastanza bene. Segnare con questa maglia è sempre bello e spero di provare ancora quest'emozione”.