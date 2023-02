Avellino-Crotone 3-1, Trotta: "Stiamo alzando il livello e siamo in fiducia" L'attaccante: "Qui per dare gioia ai tifosi"

Impresa dell'Avellino contro il Crotone. Gli uomini di mister Rastelli s'impongono contro la seconda della classe e portano a casa tre punti importanti alla corsa playoff. La gara, valida per l'ottava giornata di ritorno nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 3-1. Ad aver messo un'ipoteca sul risultato finale, è stata la marcatura di Marcello Trotta nel secondo tempo. L'attaccante, dunque, raggiunge il quinto centro stagionale con la maglia biancoverde.

Al termine del match, è proprio l'ex Frosinone ad aver parlato ai microfoni: “Siamo contenti della prestazione offerta contro un avversario molto forte. Il mister pretende sempre di più da tutti e, dopo aver affrontato un periodo non proprio positivo, sapevamo tutti di dover alzare il livello. Pian piano tutti lo stiamo facendo, ma sono soprattutto le azioni che creiamo che danno tanta fiducia. Ora stiamo migliorando, ma paghiamo ancora i risultati di inizio campionato. Dunque, siamo sempre a rincorrere, ma ora pensiamo solo ad arrivare più in alto possibile. L'arrivo di Marconi? Sicuramente è un attaccante di esperienza che sa capire i momenti della partita. Il mio gol? Lo dedico alla mia famiglia e ai tifosi. Gli applausi di questi ultimi fanno sentire bene, ma noi siamo qui per dare una gioia a loro”.