L'arbitro di Audace Cerignola - Avellino: ecco i 6 precedenti Dal 2019 al 2021 tra regular season e playoff in terza serie con i lupi

La gara Audace Cerignola - Avellino, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica al "Domenico Monterisi" con calcio d'inizio alle 17.30, sarà diretta da Alessandro Di Graci della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti, Nicolò Moroni della sezione di Treviglio e Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona, con Matteo Giudice della sezione di Frosinone quarto ufficiale.

Il bilancio con Di Graci per i lupi

In stagione Di Graci ha diretto 17 gare (3 del girone A, 3 del girone B, 5 del girone C, una di Coppa Italia di Serie C, 4 di Primavera 1 e una di Primavera 2). Sono ben 6 i precedenti con l'Avellino (2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta), uno solo per l'Audace Cerignola, l'1-1 dei pugliesi contro il Potenza in Serie D (18 febbraio 2018).

I precedenti

Avellino - Rende 0-0 (6 ottobre 2019, Serie C - Girone C)

Bisceglie - Avellino 1-1 (2 febbraio 2020, Serie C - Girone C)

Turris - Avellino 0-2 (24 gennaio 2021, Serie C - Girone C)

Avellino - Teramo 0-0 (25 febbraio 2021, Serie C - Girone C)

Sudtirol - Avellino 1-0 (2 giugno 2021, Serie C - Playoff Quarti Ritorno)

Campobasso - Avellino 0-3 (22 dicembre 2021, Serie C - Girone C)