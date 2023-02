Domenica Audace Cerignola - Avellino: ecco come ripartono i lupi Domenica (ore 17.30) la sfida contro i pugliesi al "Monterisi" per la squadra biancoverde

Ripresa della preparazione per l'Avellino dopo le ore di riposo vissute nel day after del posticipo che ha visto i lupi battere il Crotone. Si conferma l'attesa dei rientri per Massimo Rastelli. Il solo Agostino Rizzo si è allenato in gruppo sul terreno di gioco del "Partenio-Lombardi" dopo l'assenza causata per un grave problema di natura familiare vissuto nelle ore del match contro i pitagorici. Simone Benedetti, Federico Casarini, Michele Marconi e Marcello Trotta hanno svolto un allenamento differenziato per normale gestione dei carichi di lavoro.

In quattro tra differenziato e terapie

Ramzi Aya, Jacopo Dall'Oglio, Antonio Matera e Antonio Di Gaudio restano ai box. Gli ultimi due si sono aggiunti alla lista degli infortunati nel pre-gara di Avellino-Crotone (problema al polpaccio per il centrocampista, al ginocchio per l'esterno offensivo). Edoardo Sottini è ancora impegnato nel programma personalizzato con il responsabile performance del club irpino, Pietro La Porta, prima dell'ingresso in gruppo.