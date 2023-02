Exploit Marani in Serie C: è il nuovo presidente della Lega Pro Battuto Vulpis: il giornalista bolognese, presidente del Museo del Calcio, guiderà la terza serie

Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro. Il giornalista bolognese, classe '70, presidente del Museo del Calcio FIGC, è stato eletto nel corso dell'assemblea elattiva con 40 voti a favore. Solo 15 quelli ottenuti da Marcel Vulpis, candidato al ruolo di presidente dopo aver ricoperto il ruolo di vice della Lega Pro.

58 società presenti sulle 59 con diritto al voto

Ai 55 voti espressi si uniscono due schede bianche e due nulle con il Latina assente: 59 i diritti dei club (la Juventus Next Gen non è presente in virtù del ruolo di seconda squadra della Juventus, in quota Lega Serie A). "Mettiamo a sistema le vostre eccellenze e facciamo rete", così Marani nel corso dell'assemblea tenuta al Salone D’Onore del CONI - Foro Italico Palazzo H in Piazza Lauro de Bosis.

In aggiornamento