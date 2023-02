Audace Cerignola - Avellino: i biglietti e l'itinerario disposto per i tifosi Obbligo di fidelity card per l'acquisto del tagliando per la sfida in programma domenica

L'US Avellino ha reso noto che è attiva la prevendita biglietti per il settore ospiti dello stadio "Domenico Monterosi", dove i lupi saranno di scena domenica (ore 17.30) per sfidare l'Audace Cerignola nella gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C (girone C).

Le disposizioni per l'acquisto dei tagliandi

"I ticket avranno un prezzo di 10 euro esclusi diritti prevendita e saranno acquistabili online attraverso il circuito Posto Riservato o presso i punti vendita abilitati. - si legge nella nota del club irpino - Ai tifosi dell’Avellino sarà possibile acquistare solo i tagliandi del settore ospiti con obbligo di fidelity card. Per chi non è in possesso della tessera “Finché Vivrò”. La prevendita terminerà alle 19 di sabato salvo esaurimento".

L'itinerario disposto dalla Questura di Foggia

"Si consiglia ai tifosi dell’Avellino di raggiungere lo stadio Monterisi seguendo l’itinerario disposto dalla Questura di Foggia e raggiungendo entro le 16 l’uscita di Candela. Non sarà consentito l’accesso al Monterisi in nessun’altra modalità".