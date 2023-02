Avellino, Guadagni: "Con Rastelli pochissimo spazio, ma lavoro per tornarci" L'attaccante: "Capita di non avere la possibilità di dimostrare, ma bisogna cambiare rotta"

Giuseppe Guadagni è intervenuto in collegamento skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera su OttoChannel (canale 16). L'attaccante, di proprietà dell'Avellino, è in prestito alla Recanatese: "Mi sto trovando bene, sto giocando quasi tutte le partite. - ha affermato Guadagni - Il mister (Giovanni Pagliari, ndr) mi sta dando una grande mano. Invece, ad Avellino ho fatto 6 mesi che non rispecchiano il mio valore. Ho avuto pochissimo spazio con mister Rastelli, però nel calcio sono cose che succedono. Il calcio è fatto di annate. Purtroppo capita di non essere al top e di fare 6 mesi in cui trovi un mister che non ti dà la possibilità di dimostrare il tuo valore e bisogna cambiare rotta. Qui a Recanati il mister mi ha dato subito la possibilità di affrontare 6 mesi fondamentali. Dovevo dimostrare il mio valore".

Dimostrare tanto per una nuova sfida in biancoverde

"Ora l'obiettivo è fare questi 6 mesi alla grande per me e per dimostrare all'Avellino che posso rimanere in quell'ambiente. - ha aggiunto Guadagni - Bisogna solo dimostrare in questi 6 mesi e fare veramente bene e di poter tornare in quella piazza".

La differenza tra i gironi di Recanatese e Avellino

"Ho sempre fatto il girone C e qua (nel girone B, ndr) c'è una tranquillità immensa, non è come nel girone C con piazze come la stessa Avellino, Catanzaro, tante piazze dove ci sono tantissimi tifosi ogni domenica. - ha spiegato l'attaccante dei marchigiani - Qua c'è la metà della metà dei tifosi. A Recanati devi solo fare bene come è stato a Pagani. Devi solo dimostrare che devi fare bene e se lo fai è per te stesso".