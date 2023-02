Saracco: "Il mercato ha cambiato l'Avellino" L'estremo difensore dell'Audace Cerignola: "Prima la salvezza, poi giocheremo senza pressioni"

Il portiere dell'Audace Cerignola, Umberto Saracco, è intervenuto in collegamento skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera su OttoChannel (canale 16). Domenica (ore 17.30) sarà avversario dell'Avellino al "Monterisi".

L'estremo difensore dei pugliesi: "Grande sessione invernale"

"L'Avellino è reduce da un buon mercato. Sarà una partita tosta. - ha affermato Saracco - Si sono rafforzati molto con la sessione invernale di calciomercato con attaccanti di categoria e di categoria superiore. Sarà una gara molto dura e ci stiamo preparando per affrontarla al meglio. Vogliamo sicuramente fare bene e chiudere al più presto il discorso iniziale, che avevamo come squadra e società, ovvero la salvezza, per poi puntare a fare bene nella parte finale del campionato e fare più punti possibili".

"Prima la salvezza, poi giocheremo senza pressioni"

Sicuramente, come ha ribadito la società, per una neopromossa l'obiettivo primario non può che essere la salvezza, ma allo stesso tempo è innegabile che stiamo facendo un buon campionato, alternato anche da parte nostra da momenti buoni e meno buoni. - ha aggiunto l'estremo difensore dei pugliesi - L'obiettivo resta questo: la salvezza nel minor tempo possibile e poi giocarci liberi da pressioni le altre gare. I playoff possono essere un obiettivo, poi il cammino lo si scriverà nei match".