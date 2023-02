Cerignola-Avellino, Rastelli: "Un bel test a caccia di conferme" Il tecnico: "Giochiamo sempre per vincere, al di là delle assenze"

L’Avellino prova a cavalcare l’onda delle due vittorie di fila e cerca il terzo acuto. Ma domani alle 17.30 al "Monterisi" di Cerignola non sarà affatto facile contro la squadra di Michele Pazienza, autentica sorpresa in positivo di questo campionato.

Parola a Massimo Rastelli per presentare la sfida in terra pugliese. “Abbiamo archiviato la bella vittoria contro il Crotone. A Cerignola sarà una partita molto complicata. Affrontiamo una squadra che ha messo in difficoltà il Catanzaro, il Crotone, il Pescara e che viene da un momento di forma importante. Sono convinto che farà di tutto per batterci e per metterci in difficoltà".

"Dovremo essere bravi ad approcciare la gara nel modo giusto - prosegue il tecnico biancoverde - Loro ci aspetteranno e proveranno a giocare sulle ripartenze. Sarà una partita completamente diversa da quella contro il Crotone. L’assenza di Tito peserà, lui spinge tanto sulla fascia e uno dei migliori terzini del girone e anche sugli infortuni pagheremo ancora una volta dazio ma voglio sempre una squadra propositiva”.