Cerignola-Avellino, Rastelli ne convoca 22: ancora out Aya e Dall'Oglio Indisponibili anche Sottini Matera e Di Gaudio

In vista del match tra Audace Cerignola ed Avellino, previsto per la ventisettesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 50 Mele;

Difensori: 2 Rizzo, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 35 Solaro, 39 Perrone, 42 Moretti;

Centrocampisti: 5 Nkosi, 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 28 Maisto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi.

Report

Edoardo Sottini sta ultimando il programma di lavoro differenziato prima dell’effettivo ingresso in gruppo previsto per l’inizio della prossima settimana.

Ramzi Aya, Jacopo Dall’Oglio, Antonio Di Gaudio ed Antonio Matera hanno continuato il programma di lavoro differenziato e terapie per smaltire i rispettivi problemi fisici.