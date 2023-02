Audace Cerignola - Avellino: le probabili formazioni, lupi tra certezze e novità Alle 17.30 il calcio d'inizio della sfida al "Domenico Monterisi" per la ventisettesima giornata

L'esame di maturità dopo le vittorie ottenute contro il Potenza e il Crotone: l'Avellino va a caccia del definitivo salto di qualità in classifica, dei 3 punti che garantirebbero un cambio concreto di prospettiva nel cammino stagionale, già avviato con il mercato e da stabilizzare. I lupi cercano il successo utile per puntare davvero al quarto posto, prezioso in chiave playoff per risultare mina vagante.

La probabile formazione biancoverde

Tante certezze e alcune novità anche in virtù delle assenze per l'Avellino nell'ormai classico 4-3-3. È il caso della corsia sinistra, dove non potrà essere ricoperta dallo squalificato Tito. Dovrebbe esserci Rizzo a completare la linea difensiva con Ricciardi sull'altra fascia, con Benedetti e Moretti centrali e Pane tra i pali. A centrocampo Mazzocco, Casarini e D'Angelo, in attacco Marconi sarà affiancato da Trotta e dal rientrante Russo con Kanoute che partirà dalla panchina.

Malcore leader offensivo della squadra pugliese

L'Audace punta a conquistare la salvezza quanto prima, per poi vivere il finale di stagione senza pressioni e con un posto playoff, meritato per il percorso fin qui costruito dai ragazzi di Pazienza. La squadra pugliese si affida al leader offensivo Malcore nel 3-5-2.