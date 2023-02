Avellino ribaltato dal Cerignola: l'Audace batte i lupi (3-1) Sconfitta pesante in chiave quarto posto per i biancoverdi nel girone C di Serie C

Esame di maturità che vola via con un ko pesante per l'Avellino. I lupi escono sconfitti dal "Monterisi", l'Audace Cerignola batte gli irpini con il risultato di 3-1: Avellino ribaltato nel match, avanti con Russo, prima della doppietta di Achik, che impatta e sorpassa i biancoverdi. Ci pensa poi Malcore a chiudere i giochi al 37' della ripresa. Brutto colpo in chiave quarto posto per l'Avellino, ora decimi con 36 punti, che occupano l'ultimo posto utile per i playoff e che protestano per il contatto Achik-Auriletto, decisivo per il secondo gol del Cerignola.

Primo tempo

Dentro Rizzo e Russo rispettivamente per lo squalificato Tito e per Kanoute tra i biancoverdi, che al quarto d'ora ci provano su palla inattiva: dubbi su un contatto tra Moretti e Capomaggio. Al 19' l'Audace conquista un calcio di rigore: ancora Trotta, come con il Crotone, con un intervento che costa il penalty su fallo subito da Achik. Il tentativo dell'esterno offensivo del Cerignola dagli undici metri viene cancellato da Pane: Achik fallisce anche il tap-in. I padroni di casa si rendono ancora pericolosi. Per l'Avellino ci pensa ancora Moretti: Saracco gira tutto in angolo.

Secondo tempo

Proprio in avvio della ripresa Marconi non sfrutta una chance a tu per tu con Saracco, subisce la rimonta di Langella. Buona fase biancoverde: al 54' Trotta lancia Russo, che batte l'estremo difensore avversario per l'1-0 Avellino. Reazione immediata per la squadra di Pazienza: ci vuole un altro intervento super di Pane su Tascone, ma il pari è dietro l'angolo e arriva all'ora di gioco. Benedetti sbaglia il rilancio e praticamente serve D'Andrea: assist per Achik, che questa volta non sbaglia e realizza l'1-1.

L'Avellino subisce la pressione dell'Audace. Pane dice ancora di no cancellando la chance targata Righetti, ma non può nulla al 25' del secondo tempo. Achik gioca d'astuzia su Auriletto, caricato quanto basta per scontrarsi con Pane, fuori causa: tutto regolare per l'arbitro e l'esterno va di doppietta per il sorpasso (2-1).

La chance per il pari irpino trova la pronta risposta di Saracco su Russo e Maisto in pochi secondi. A 7 minuti dal termine arriva la sentenza sul match: transizione Audace e firma di Malcore per il 3-1 definitivo con minuti conclusivi di gestione per i pugliesi.