Audace Cerignola - Avellino 3-1: tabellino e voti dei lupi, Pane non basta Rabbia biancoverde per il secondo gol di Achik, ma l'estremo difensore ha limitato i danni

Pesa tanto il "non fischio" di Di Graci sul contatto Achik-Auriletto che ha portato il difensore a complicare i piani anche di Pane e l'attaccante dell'Audace Cerignola a firmare il sorpasso ai danni dell'Avellino, avanti con Russo e poi ribaltato dalla doppietta di Achik e dal sigillo di Malcore.

Le pagelle: episodio clou, ma tanti errori

Lupi che protestano, ma che hanno subito tanto, troppo nel match del "Monterisi": Pane risulta il miglior biancoverde a fine gara nonostante i tre gol subiti. L'estremo difensore degli irpini ha parato un calcio di rigore nel primo tempo e ha limitato i danni in tutte le fasi del match. Nel tabellino i voti: tante insufficienze per gli errori difensivi. Calo per Marconi, anche inevitabile dopo la forzatura per mettersi subito a disposizione della squadra.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Audace Cerignola - Avellino 3-1

Marcatori: 9' st R. Russo (A), 15' st, 25' st Achik (C), 38' st Malcore (C)

A. Cerignola (3-4-3): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; L. Russo, Tascone, Langella, D'Ausilio (17' st Righetti); Achik (36' st Montini), D'Andrea (36' st Malcore), Ruggiero (31' st Bianco). All. Pazienza. A disp. Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Coccia, Inguscio, Mengani, Botta, Samele, Giofrè

Avellino (4-3-3): Pane 7,5; Ricciardi 5, Moretti 5, Benedetti 4,5 (23' st Auriletto 5), Rizzo 5; Mazzocco 5 (23' st Maisto 5,5), Casarini 5, D'Angelo 5,5 (32' st Gambale sv); Trotta 5 (24' st Kanoute 5,5), Marconi 5, R. Russo 6,5. All. Rastelli. A disp. Marcone, Mele, Nkosi, Garetto, Tounkara, Solaro, Perrone.

Arbitro: Di Graci

Ammoniti: Moretti (A), Benedetti (A), Mazzocco (A), Achik (C), Ligi (C)