L'arbitro di Avellino-Viterbese: le designazioni del ventottesimo turno in C Domenica la sfida al "Partenio-Lombardi", la prima di due gare casalinghe consecutive per i lupi

La gara Avellino-Viterbese, valida per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C (girone C) e in programma domenica al "Partenio-Lombardi" con calcio d'inizio alle 14.30, sarà diretta da Dario Madonia della sezione di Palermo con assistenti, Marco Lencioni della sezione di Lucca e Giuseppe Lipari della sezione di Brescia, e Niccolò Turrini della sezione di Firenze quarto ufficiale.

Madonia, nessun precedente con entrambe le squadre

Il fischietto palermitano ha arbitrato 14 gare in stagione (2 del girone A, 4 del girone B, 2 del girone C, una di Coppa Italia di Serie C, 2 della Primavera 1 e 3 della Primavera 2). Madonia dirigerà per la prima volta un match dell'Avellino e della Viterbese: non ci sono precedenti.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Messina - F. Andria: Kumara

Avellino - Viterbese: Madonia

Catanzaro - Monopoli: Delrio

Foggia - Juve Stabia: Crezzini

Monterosi - Gelbison: Angelucci

Pescara - Giugliano: Cherchi

Picerno - Latina: Mirabella

Taranto - A. Cerignola: Pascarella

Turris - Potenza: Ancora

V. Francavilla - Crotone: Saia