Doppio turno casalingo per l'Avellino: biglietto unico, i dettagli Domenica la Viterbese, poi la Virtus Francavilla: l'iniziativa della società biancoverde

L'Avellino riparte dopo il ko di Cerignola con due sfide casalinghe consecutive contro la Viterbese e la Virtus Francavilla. Il club irpino lancia l'iniziativa del biglietto unico per il doppio turno al "Partenio-Lombardi".

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, viste le due gare casalinghe consecutive, sarà possibile per i tifosi biancoverdi acquistare un biglietto unico a prezzo scontato. Nello specifico le gare in oggetto saranno le seguenti: Avellino - Viterbese (19/02/2023), Avellino - Virtus Francavilla (25/02/2023)

Come acquistare il biglietto unico: presso il botteghino dello stadio Partenio - Lombardi, online sul circuito TicketOne (punti vendita e online). Il botteghino del Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: martedì 14 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 19:00; da mercoledì 15 a sabato 18 febbraio dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; domenica 19 febbraio (giorno gara) dalle ore 9:30 ad inizio gara.

Costo del biglietto

Curva Sud: Intero € 15,00, Ridotto € 12,00, Under 12 € 8,00

Tribuna Terminio: Intero € 23,00, Ridotto € 18,00, Under 12 € 15,00

Tribuna Montevergine Laterale: Intero € 38,00, Ridotto € 30,00, Under 12 € 23,00

I bambini nati dal 2017 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto/abbonamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio.I ridotti sono riservati agli Over 65 (nati prima del 31/12/1957), agli Under 18 (nati dall’ 1/1/2004) e alle Donne. Si raccomandano gli spettatori di recarsi al botteghino nei giorni precedenti alle gare al fine di evitare disagi dovuti ai tempi tecnici per l’erogazione dei servizi. Il biglietto unico è acquistabile da tutti i tifosi biancoverdi senza la necessità di caricarlo sulla fidelity card “Finché Vivrò”.