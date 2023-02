Avellino-Viterbese: ecco come i lupi si avvicineranno al match Domenica (ore 14.30) la sfida contro i laziali al "Partenio-Lombardi"

Ieri la ripresa della preparazione dell'Avellino, proseguita alle 10.30 e che continuerà in giornata con la seconda seduta fissata per le 14.30. Come nelle scorse ore, per l'avvio della settimana di allenamenti, il "Partenio-Lombardi" sarà a porte aperte con ingresso libero in Tribuna Terminio per stampa e tifosi. A Massimo Rastelli e ai componenti dello staff tecnico e medico toccherà rivalutare la condizione fisica di diverse pedine.

Tito e Mazzocco da rebus per Rastelli

La preparazione verso la sfida con la Viterbese, in programma domenica (ore 14.30), si è aperta con gli stop per Fabio Tito e Davide Mazzocco nel corso dell'allenamento. Problema alla schiena per l'esterno difensivo sinistro, che tornava disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica nel match di Cerignola, in cui la sua assenza si è fatta sentire nella gestione della gara. Problema al polpaccio, invece, per il centrocampista. Antonio Matera va a caccia dello sprint per il ritorno vero e proprio in gruppo, mentre resta l'attesa per Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio, ancora ai box.

Il programma verso la gara coi laziali

Giornata da doppia seduta (ore 10.30 e ore 14.30 a porte aperte), prima un allenamento al giorno che porterà l'Avellino al match con la Viterbese: domani alle 14.30, venerdì alle 14.30, sabato la rifinitura alle 11 sempre a porte chiuse.