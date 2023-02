Avellino: come sta Dall'Oglio? Il centrocampista chiarisce sui social Le sensazioni dell'ex Palermo, l'attesa della tifoseria per uno dei big in mediana

Dal 30 ottobre scorso appena 168 minuti di impiego tra Coppa Italia e campionato e la lunga assenza è ripartita il 7 gennaio: Jacopo Dall'Oglio non è ancora stato utilizzato da Massimo Rastelli nel 2023. L'ultima gara giocata dal centrocampista dell'Avellino è datata 23 dicembre, l'1-0 sul Pescara. Da lì, quando il primo lungo infortunio, quello al polpaccio, sembrava ormai alle spalle, solo pochi giorni di lavoro nella pausa natalizia. Poi, dal 5 gennaio, a poche ore dal primo match del nuovo anno con la Gelbison, ecco il nuovo problema, chiarito da Dall'Oglio sul profilo ufficiale Instagram, con una didascalia alla foto della sua maglia numero 23 nello spogliatoio biancoverde, per rispondere ai tanti tifosi che si sono chiesti nelle ultime settimane il motivo dello stop e i tempi di recupero.

Le parole del mediano su Instagram

"Buongiorno a tutti, molta gente mi ferma per strada, mi scrive su Instagram. Mi chiedono giustamente come mai non mi vedono in campo, mi chiedono cosa sia successo. E per quanto ne avrò ancora. Purtroppo, dopo essere rientrato in campo dall'infortunio al polpaccio, ho avuto un trauma contusivo al tallone in allenamento il 5 gennaio. Dagli esami si è visto che ho un edema osseo. Purtroppo, essendo una zona dove vuoi o non vuoi il peso del corpo va a caricare proprio su quel punto, il recupero è un po' più lento.

Chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti, ma in questo momento sono un po' giù di morale, nervoso e cerco di stare il meno possibile sui social e cercare di recuperare di recuperare presto, di essere un valore aggiunto nel finale di stagione. Non so dirvi una data precisa del mio rientro in campo. Posso dirvi che sto lavorando dalla mattina alla sera e la notte dormo con la magneto al tallone. Un forte abbraccio a tutti".