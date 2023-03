Avellino, ripresa la preparazione: Pane a riposo, si ferma di nuovo Aya E Dall'Oglio va verso un nuovo forfait con il Picerno

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Partenio – Lombardi per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo match casalingo contro il Picerno. Defaticante per i calciatori che hanno giocato 90 minuti contro il Giugliano mentre tutti gli altri sono stati impegnati in esercitazioni specifiche e partitelle a pressione.

Pasquale Pane dopo una botta rimediata in Giugliano – Avellino, a fine gara, si è recato al pronto soccorso per sottoporsi ad esami strumentali che hanno dato esito negativo. Il portiere biancoverde, tuttavia, questo pomeriggio è rimasto a riposo a scopo precauzionale.

Ramzi Aya deve osservare qualche giorno di riposo per il risentimento al ginocchio avvertito successivamente alla rifinitura che ha preceduto Giugliano – Avellino.

Jacopo Dall’Oglio sta proseguendo il programma di terapie per smaltire l’infortunio.