Avellino-Picerno, Reginaldo: "Al Partenio con l'umiltà avuta fin qui" L'attaccante dei lupi: "Non ci sarò, ma i miei compagni daranno il massimo come sempre"

L'attaccante del Picerno, Reginaldo, è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). Domenica (ore 14.30) i lucani. quinta forza del girone C dopo 32 turni, saranno ospiti dell'Avellino: "Siamo al quinto posto, ma con l'umiltà che abbiamo e che abbiamo sempre avuto fin qui, con la voglia di fare bene, di giocarcela con tutti. - ha affermato Reginaldo - Sappiamo che calciatori ha l'Avellino, la qualità che ha e, quindi, cercheremo di fare, non io che sono fuori, ma i miei compagni, il massimo come stanno facendo in questo momento".

I tempi di recupero dall'infortunio

"Purtroppo ho giocato due mesi con un problema al menisco. - ha spiegato - Ho comunque giocato e si è creata una grossa infiammazione, mi sono dovuto operare facendo una pulizia del menisco e spero di rientrare quanto prima. Ho ripreso ad allenarsi sul campo proprio in settimana e spero di tornare a disposizione del mister entro massimo 20 giorni".

"Sarebbe bello poter vivere i playoff per due volte di fila"

"Dall'anno scorso, da quando è arrivato mister Colucci, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto i playoff uscendo al primo turno pareggiando a Monopoli. Ho quasi 40 anni, il direttore mi ha chiesto se volevo rimanere ed era così perché ero convinto della possibilità di fare qualcosa di straordinario e superare addirittura quanto fatto l'anno scorso. Pare proprio così in virtù di quello che stiamo facendo. Ci manca davvero poco e con la stessa umiltà e la stessa cattiveria lotteremo fino alla fine per fare il maggior numero di punti e rigiocare i playoff. Partecipare agli spareggi promozione per due volte di fila non è scontato per la nostra realtà".