Avellino: le ultime sul Pane. Riposo per un difensore Tattica per i biancoverdi: domenica (ore 14.30) la sfida con il Picerno

Si avvicina la sfida con il Picerno, in programma domenica (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi" e sarà preziosa la rifinitura per Pasquale Pane in casa Avellino. L'estremo difensore biancoverde è reduce da una botta rimediata al termine della gara Giugliano-Avellino e dai primi controlli al pronto soccorso, che hanno dato esito negativo. Dopo il riposo osservato alla ripresa della preparazione, Pane sarà valutato ulteriormente nelle prossime ore, alla vigilia di Avellino-Picerno.

Riposo per Aya, terapie per Dall'Oglio

Gruppo al completo a eccezione di Pane, di Jacopo Dall'Oglio e di Ramzi Aya, tornato ai box dopo il rientro avvenuto nella gara con il Foggia: risentimento al ginocchio e alcuni giorni di riposo per il difensore. Ancora terapie, invece, per Dall'Oglio. La squadra si è ritrovata al Partenio - Lombardi per una seduta pomeridiana. I biancoverdi sono scesi subito in campo e, dopo una prima parte di riscaldamento, sono stati impegnati in esercitazioni tattiche specifiche concludendo la seduta con sviluppi offensivi.