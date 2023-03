Alle 14.30 Avellino-Picerno, le probabili formazioni Rastelli sceglie il 4-3-3. Longo si affida al 4-2-3-1

Alle 14.30 in campo al Partenio Avellino-Picerno, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C Girone C. Rastelli si affida al 4-3-3, Longo risponde con il 4-2-3-1.

Ecco le probabili formazioni:

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Benedetti, Auriletto, Tito; Matera, Casarini, D’Angelo; Russo, Marconi, Di Gaudio. All.: Massimo Rastelli.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Guerra, Garcia, Ferrani, Pagliai; Gallo, De Cristofaro; Ceccarelli, Kouda, Esposito; Santarcangelo. Allenatore: Emilio Longo