Avellino, altro blackout casalingo: il Picerno passeggia (0-2) I lucani vincono con il gol di Santarcangelo e l'autorete di Sottini

Avellino-Picerno, irpini a caccia dei tris contro la rivelazione lucana, quinta in classifica. In avvio Rastelli sceglie il tridente Russo-Marconi-Trotta e lascia fuori Maisto, neanche in panchina, per scelta tecnica.

Primo tempo

Al 5’ bella iniziativa di Russo che dosa con il contagiri per Trotta, colpo di testa abbondantemente largo.

E’ Russo il pericolo principale per gli ospiti. Una sua conclusione viene respinta qualche minuto più tardi da Albertazzi.

Quando si fa male Benedetti, intorno alla mezz’ora, sostituito da Sottini, la partita è a una prima svolta. Il Picerno prende coraggio, si fa più vivace nell’ultimo quarto d’ora lasciandosi preferire agli irpini.

Secondo tempo

Nella ripresa è un monologo Picerno. Al 53’ palo di Esposito poi Tito salva sull’ex Ceccarelli. Il gol è nell’aria e arriva due minuti dopo micidiale ripartenza che coglie l’Avellino sbilanciato e Santarcangelo deposita in rete l’assist di Ceccarelli.

L’Avellino sparisce dal campo e neanche gli ingressi di Di Gaudio, Tounkara e Kanoutè cambiano la partita. All’85' i lucani raddoppiano con una conclusione sporca di Gallo deviata da Sottini. Bordata di fischi e contetstazione dagli spalti, la partita di fatto finisce qui.

Altro pesante blackout casalingo per l’Avellino che fallisce malamente l’ennesimo esame di maturità. Tredicesima sconfitta in campionato per i lupi che rimettono in discussione la zona playoff.