Avellino-Picerno 0-2, Rastelli: "Annata particolare. La valuteremo alla fine" Il commento post-gara del tecnico biancoverde dopo la tredicesima sconfitta in campionato

L'Avellino rimedia la tredicesima sconfitta in campionato. Il Picerno passa al "Partenio-Lombardi" con il finale di 2-0. "Commentiamo una sconfitta e fatico a trovare una giustificazione. - ha spiegato il tecnico degli irpini, Massimo Rastelli - Abbiamo fatto un'ottima prima parte, i primi 30 minuti. Potevano andare in vantaggio, c'è stata l'occasione con Trotta. Eravamo in gara pienamente. È stata prima giornata di caldo, la terza partita in 7 giorni. A un certo punto ci siamo disuniti. Anche la ripresa era equilibrata, il Picerno non creava più di tanto, abbiamo creato altri presupposti, ma su una ripartenza sono andati in vantaggio e dopo diventa più difficile. Abbiamo cercato di pareggiare con i cross, ma commentiamo una nuova sconfitta contro una squadra che è stata brava a difendersi, a sbloccare e a portare a casa i 3 punti".

"Capiremo meglio come sta Benedetti"

"Ci sono delle situazioni n cui dobbiamo essere decisi. Non so quanti cross siano stati effettuati. Diventa difficile a riequilibrare quando vai sotto. Benedetti? Ha avuto un problema al ginocchio sinistro, ha avvertito un fastidio laterale, ora farà gli accertamenti e vedremo. Maisto ha avuto un contrattempo nella rifinitura e non era disponibile per la partita".

"Andiamo avanti, testa a sabato"

Dobbiamo essere realisti. Siamo una squadra che riesce anche ad uscire da situazioni complicate come le 4 sconfitte consecutive. Abbiamo ottenuto 2 vittorie di fila. Ci sono poi episodi che paghiamo a caro prezzo. Oggi una ripartenza, subita dopo una grande occasione che si stava creando, è stata decisiva. È una annata particolare, una stagione che dobbiamo valutare dando il giusto peso a tutto. Vorrei sempre vincere, testa ora a sabato per un'altra gara tosta (a Taranto, ndr)".