Juve Stabia-Avellino: Novellino perde un attaccante per il derby, ma non solo Le decisioni del giudice sportivo: Rastelli non potrà schierare un esterno e un centrocampista

Dal comunicato con le decisioni del giudice sportivo della Lega Pro arriva la conferma della squalifica di Fabio Tito e Sonny D'Angelo per un turno di campionato. Decima ammonizione per l'esterno difensivo, quinta per il centrocampista: recidività sui gialli e una giornata di stop, quindi, per i due calciatori dell'Avellino. La settimana si è aperta con D'Angelo ai box a causa di un problema alla spalla, con altre quattro pedine costrette a terapie, ma con il ritorno di Federico Casarini dopo il turno di squalifica scontato nella trasferta di Taranto e di Pasquale Pane, che non è più nella lista dei calciatori infortunati.

Tre giornate di squalifica per Pandolfi

Dall'altra parte Walter Novellino non potrà contare su Luca Pandolfi. Era già certa l'assenza dell'attaccante nel derby con l'Avellino dopo il rosso rimediato nella debacle delle vespe a Potenza (5-2), ma il partenopeo è stato squalificato per tre turni dal giudice sportivo "per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (r. a.a. n.1)", si legge nel comunicato diffuso dalla Lega Pro. Di fatto, Pandolfi tornerà a disposizione dello staff tecnico gialloblé solo per l'ultima giornata della stagione regolare.