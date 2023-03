Avellino: nuovi esami strumentali per Benedetti, ecco l'esito Lavoro tra difesa e attacco per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

Esercitazioni sui meccanismi difensivi e sugli sviluppi offensivi in casa Avellino verso il derby con la Juve Stabia. Nuovi esami strumentali per Simone Benedetti: esito negativo come per i primi controlli effettuati dopo lo scontro di gioco rimediato nella gara persa con il Picerno. Riposo e terapie per il difensore, limitato dal fastidio al ginocchio.

Ben cinque biancoverdi ai box

Restano ai box anche Sonny D'Angelo (terapie e percorso di recupero in piscina per il problema alla spalla), Ramzi Aya (terapie per il risentimento al ginocchio), Jacopo Dall'Oglio (recupero dal problema al piede che lo costringe al lavoro in infermeria dai primi giorni del 2023) e Marcello Trotta, bloccato dal fastidio alla caviglia e dall'infrazione allo scafoide. Massimo Rastelli non potrà contare sicuramente sugli squalificati D'Angelo e Fabio Tito, mentre torneranno nell'elenco dei convocati per la gara di Castellammare Federico Casarini e Pasquale Pane.